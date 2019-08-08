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“Пройди детектор”: Соцсети запустили флешмоб с требованием к Сытнику

Комментариев: 4
Известные блогеры запустили флешмоб.
Против Сытника ополчились соцсети
Против Сытника ополчились соцсети
соцсети

Пока Ровенский суд рассматривает дело об элитном отдыхе главы НАБУ Артема Сытника, известные блогеры запустили в сети новый флешмоб.

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На заседании суда Сытник заявил, что отдыхал на охотничьей базе в Ровенской области, но за все платил сам. Чеки не предоставил, поскольку потерял их.

Из протокола допроса обвиняемого известно, что отдыхал он в этом элитном заведении 5 раз. Каждый раз отдых стоил 100 тысяч гривен. По словам главы НАБУ, каждый раз он платил сам. Ничего, кроме слов, в качестве доказательств чиновник не предоставил.

Элитный отдых главы НАБУ разозлил соцсети
Элитный отдых главы НАБУ разозлил соцсети
Скриншот

Пользователи придумали хештег
Пользователи придумали хештег
скриншот

Во флешмобе приняли участие блогеры
Во флешмобе приняли участие блогеры
скриншот

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Пользователи соцсетей потребовали от него пройти проверку на детекторе лжи, чтобы выяснить обстоятельства дела. Блогеры разместили посты с хэштегом #Пройдидетектор, в которых возмутились неубедительными оправданиями директора НАБУ.

Флешмоб набирает обороты. К нему присоединились известные в стране блогеры.

Напомним, Зеленский запустил флешмоб о Конституции. Глава государства поздравил украинцев с Днем Конституции и предложил рассказать о любимой статье из основного закона.

 

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Теги: флешмоб, Сытник, НАБУ, детектор
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Комментариев (4)
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MNI1957    08.08.2019, 15:43
Оценка:  0
MNI1957
кто настраивал,такой и детектор
Uldrih    08.08.2019, 15:42
Оценка:  -1
Uldrih
Zu schie
Uldrih    08.08.2019, 15:42
Оценка:  +1
Uldrih
Да пуца
Бигсэм    08.08.2019, 15:38
Оценка:  +1
Бигсэм
Воруют все, кто может хоть что-нибудь украсть.
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