“Пройди детектор”: Соцсети запустили флешмоб с требованием к Сытнику

Известные блогеры запустили флешмоб.

Пока Ровенский суд рассматривает дело об элитном отдыхе главы НАБУ Артема Сытника, известные блогеры запустили в сети новый флешмоб.

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На заседании суда Сытник заявил, что отдыхал на охотничьей базе в Ровенской области, но за все платил сам. Чеки не предоставил, поскольку потерял их.

Из протокола допроса обвиняемого известно, что отдыхал он в этом элитном заведении 5 раз. Каждый раз отдых стоил 100 тысяч гривен. По словам главы НАБУ, каждый раз он платил сам. Ничего, кроме слов, в качестве доказательств чиновник не предоставил.

Элитный отдых главы НАБУ разозлил соцсети Скриншот

Пользователи придумали хештег скриншот

Во флешмобе приняли участие блогеры скриншот

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Пользователи соцсетей потребовали от него пройти проверку на детекторе лжи, чтобы выяснить обстоятельства дела. Блогеры разместили посты с хэштегом #Пройдидетектор, в которых возмутились неубедительными оправданиями директора НАБУ.

Флешмоб набирает обороты. К нему присоединились известные в стране блогеры.

Напомним, Зеленский запустил флешмоб о Конституции. Глава государства поздравил украинцев с Днем Конституции и предложил рассказать о любимой статье из основного закона.

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