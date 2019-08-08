В Харькове участковый не уступил место женщине с инвалидностью и избил ее мужа

Инспектор полиции Харькова попал в скандал в общественном транспорте.

Инспектор Слободского районного отдела полиции избил в общественном транспорте 68-летнего мужчину, который попросил уступить место его жене с инвалидностью. Об этом сообщает Харьков. Комментарии.

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Пострадавший Сергей Слинько рассказал, что он с женой возвращался с онкодиспансера. В трамвае на месте для людей с инвалидностью сидел мужчина в красной футболке. Женщина подошла и сделала ему замечание, что это место для человека с инвалидностью и сообщила, что у нее есть удостоверение. На это мужчина отреагировал нецензурной бранью. Женщина сделала ему еще одно замечание, на что тот ответил: “Да ты, с*ка старая, учить меня будешь?”

Когда я это услышал, я дернул парня за плечо, говорю: "Ты что, совсем с ума сошел, она тебе в бабушки годится". Мне казалось, что это какой-то невменяемый человек. Он молча повернулся и ударил меня кулаком в лицо. Я кинулся на него в ответ, завязалась драка, - рассказал Слинько.

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После того, как контролер сказал, что вызвал полицию, мужчина пытался убежать, ударил пенсионера с головы в лоб. Позже кто-то крикнул, что это участковый. За беглым хулиганом кинулись неравнодушные мужчины. Его доставили в полицию.

По данным журналистов, 23-летний участковый от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает следствие.

Пенсионер тем временем написал заявление. Продолжается следствие.

Напомним, в Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе, сделавшего ему замечание. Пострадавший госпитализирован и находится в реанимации.

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