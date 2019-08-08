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В Харькове участковый не уступил место женщине с инвалидностью и избил ее мужа

Комментариев: 12
Инспектор полиции Харькова попал в скандал в общественном транспорте.
Пострадавший обратился в полицию
Пострадавший обратился в полицию
kharkov.comments.ua

Инспектор Слободского районного отдела полиции избил в общественном транспорте 68-летнего мужчину, который попросил уступить место его жене с инвалидностью. Об этом сообщает Харьков. Комментарии.

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Пострадавший Сергей Слинько рассказал, что он с женой возвращался с онкодиспансера. В трамвае на месте для людей с инвалидностью сидел мужчина в красной футболке. Женщина подошла и сделала ему замечание, что это место для человека с инвалидностью и сообщила, что у нее есть удостоверение. На это мужчина отреагировал нецензурной бранью. Женщина сделала ему еще одно замечание, на что тот ответил: “Да ты, с*ка старая, учить меня будешь?”

Когда я это услышал, я дернул парня за плечо, говорю: "Ты что, совсем с ума сошел, она тебе в бабушки годится". Мне казалось, что это какой-то невменяемый человек. Он молча повернулся и ударил меня кулаком в лицо. Я кинулся на него в ответ, завязалась драка, - рассказал Слинько.

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После того, как контролер сказал, что вызвал полицию, мужчина пытался убежать, ударил пенсионера с головы в лоб. Позже кто-то крикнул, что это участковый. За беглым хулиганом кинулись неравнодушные мужчины. Его доставили в полицию. 

По данным журналистов, 23-летний участковый от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает следствие. 

Пенсионер тем временем написал заявление. Продолжается следствие.

Напомним, в Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе, сделавшего ему замечание. Пострадавший госпитализирован и находится в реанимации.

 

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Теги: пенсионер, инвалид, участковый, избиение
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Комментариев (12)
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Herr-anarchist    08.08.2019, 15:56
Оценка:  +2
Herr-anarchist
Та участковый первая шлюха на селе.
KREMLIN_DEVIL    08.08.2019, 15:38
Оценка:  -10
KREMLIN_DEVIL
Он не уступил место русо-бабушке?
news.bigmir.net/wor ld/1931400-Samoubijstvo-policejsk ogo-v-RF-translirovalos--v-prjamo m-efire-v-Instagram
Herr-anarchist    08.08.2019, 15:54
Оценка:  +4
Herr-anarchist
Пострадавший Украинец Сергей Слинько,ну ты и дебил!
Бигсэм    08.08.2019, 15:33
Оценка:  +9
Бигсэм
Должен сесть, если нет, то позор всему новому правопорядку, если, конечно, его можно так назвать.
VSHIVANKA    08.08.2019, 15:26
Оценка:  0
VSHIVANKA
УКРОПНЫЙ МИР ОН ТАКОЙ......
ПРАВДА ВЕДЬ СКАКУНЫ ? ))))
KREMLIN_DEVIL    08.08.2019, 15:36
Оценка:  -3
KREMLIN_DEVIL
Ты права, вошь тифозная!
Uldrih    08.08.2019, 16:00
Оценка:  -2
Uldrih
ЧМО голимое KREMLIN DEVIL меняй ник срочно,с.ка позорная.
bertal    08.08.2019, 15:25
Оценка:  +11
bertal
"Хороший участковый"- судить показательно, лет на 7-8, иначе дела не будет и деду компенсацию с бюджета МВД миллиона так на три, будут знать кого призывать в свои ряды
VSHIVANKA    08.08.2019, 15:27
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ВДРУГ ОН АКТИВИСТ И ПАТРИОТ , А ТЕРПИЛЫ ВАТНИКИ И КОЛОРАДЫ ?
ТОГДА КАК БЫТЬ ?
bertal    08.08.2019, 16:08
Оценка:  0
bertal
Тогда срок увеличить на 2, для остальных будет понятней.
alex8_4    08.08.2019, 15:12
Оценка:  +10
alex8_4
я бы такого участкового, мочил... на месте... в трамвае... .ногами сцуко...... что бы сдох...падла.... НОВАЯ ПОЛИЦИЯ,,,,, мать его....
KREMLIN_DEVIL    08.08.2019, 15:35
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Какая "новая"?! Все там старые мусора! Особенно участковые. Типа новые только патрульные!
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