Под Тернополем мужчину пытали утюгом за "кражу" цепочки

После пыток пострадавший потерял сознание.

Двое жителей Монастырского района Тернопольской области били односельчанина палкой и пытали утюгом, чтобы получить информацию о потерянной золотой цепочке.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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Событие произошло 7 августа. Двое мужчин пришли к своему товарищу отдохнуть за бутылкой. Один из них вышел на улицу на несколько минут, а после того, как вернулся, его друзья стали обвинять в краже золотой цепочки.

50-летний мужчина утверждал, что никаких ценных вещей из помещения не брал, поэтому собеседники решили необходимую информацию выбить палкой и пытая мужчину включенным утюгом.

После жестоких “разговоров“ пострадавший смог выйти из дома знакомого и пошел к соседке, которой рассказал о том, что случилось, а после того потерял сознание. Женщина вызвала скорую и полицию.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемых в нанесении телесных повреждений правоохранители задержали. Это местные жители, 1978 и 1976 года рождения. Они в содеянном сознались. Один из них уже привлекался к ответственности за убийство по неосторожности.

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Мужчин задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пострадавшего бригада скорой госпитализировала в реанимационное отделение с телесными повреждениями и множественными термическими ожогами тела. Его состояние стабильно тяжелое.

Продолжается следствие по статье 121 часть 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц).

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Как сообщалось 8 августа, в Черкассах мужчина три дня пытал свою сожительницу.

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