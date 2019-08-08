“На руке места не останется”: Эрдоган подколол Зеленского из-за его браслетов

Президент Турции отметил, что в мире столько горячих точек, что для браслетов с именами пленных не останется места на руках.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общей пресс-конференции с турецким коллегой заявил, что браслеты с именами пленных украинских моряков помогают ему каждый день о них помнить. Об этом передает Прямой.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган на это ответил, что в мире столько горячих точек, что для браслетов с именами пленных не останется места на руках.

Если мы каждый раз будем надевать браслет, то на руке не останется места для них. Потому что мы переживаем много событий, которые требуют от нас надевания браслетов. Мы видим во всех уголках мира различные страдания, от Керченского пролива до Палестины и так далее. Везде есть такие проблемы. И самое важное, что мы, как политики, должны стараться прекратить это. Будем продолжать борьбу. Желаю, чтобы однажды мы смогли достичь позитива, - заявил Эрдоган.

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Напомним, Зеленский раскрыл тайну своих браслетов. Президент планирует носить браслеты с именами находящихся в плену в РФ моряков до их возвращения в Украину.

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