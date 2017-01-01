Паромное сообщение с Турцией восстановят в Херсонской области

Скадовский порт готов принимать суда с осадкой до 5 метров.

Паромное сообщение между Скадовском и Зонгулдаком было прекращено в феврале 2014 года uspa.gov.ua

Херсонской области необходимо в ближайшее время восстановить паромное сообщение с Турцией.

Об этом в четверг во время посещения Скадовского морского порта заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, сообщает Укринформ.

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“Приложим усилия, чтобы этой осенью мы могли восстановить паромное сообщение с Турцией“, - отметил Гусев.

Скадовский порт готов принимать суда с осадкой до 5 метров, отметил и.о. директора порта Александр Литвиненко. Однако пока возникла проблема с паромами, имеющих такую осадку.

“К сожалению, многие паромы, которые имеют такую осадку, они были в Крыму, в настоящее время аннексированном ... Но мы ведем переговоры с греческой компанией и я доложу в рабочем порядке, потенциальные инвесторы привлечены, с кем именно ведутся переговоры“, - отметил Литвиненко.

Стоит отметить, что паромное сообщение между Скадовском и Зонгулдаком было прекращено в феврале 2014 года.

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20 октября 2016 Скадовский морской торговый порт после длительного перерыва принял из турецкого порта Зонгулдак паром (типа Ro-Ro Cargo) с загруженными товаром фурами.

В июне 2017 сообщалось о том, что в порту проводятся дноуглубительные работы, потому что из-за недостаточных глубины в Скадовском морском торговом порту нельзя было проводить перевалку грузов.

Как сообщалось 8 августа, в Стамбуле стартовал бизнес-форум с участием Зеленского.