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За невыполнение заказов ОПК взыскали более 8,5 млн грн штрафов

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Были сорваны поставки парашютных систем для Минобороны.
Оштрафовано госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод"
Оштрафовано госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод"
zhzh.info

Военная прокуратура Центрального региона через суд взыскала с ГП "Житомирский бронетанковый завод" 8,5 млн гривен, с "Спецтехноэкспорта" - 354 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в июле 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины к государственному предприятию "Житомирский бронетанковый завод".

За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции, в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн, указали в прокуратуре.

Также, как сообщается, из-за принципиальной позиции военной прокуратуры региона наложены санкции на дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие, как отмечается, заплатит в бюджет 354 тыс. грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева 7 августа 2019 года.

Как сообщалось 22 июля, СБУ заявила о миллионных махинациях в Спецтехноэкспорте.

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Теги: штраф, Спецтехноэкспорт, Укрспецэкспорт, Житомирский бронетанковый завод, ОПК, армия
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