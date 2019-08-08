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СМИ: Зеленский и Варфоломей не подписали заявление

Комментариев: 11
Перед встречей Зеленского и Варфоломея между представителями Константинополя и Офисом президента возникли недоразумения, утверждают источники.
Зеленский и Варфоломей якобы должны были подписать заявление, касающееся экологической тематики
Зеленский и Варфоломей якобы должны были подписать заявление, касающееся экологической тематики
Пресс-служба президента Украины

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции стороны не подписали совместное заявление, как планировали накануне. Об этом сообщает ВВС Украина в четверг, 8 августа.

По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, и собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Украинский президент в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. Президент посетил Георгиевский кафедральный собор. После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.

"Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД", – говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии.

В Офисе президента отказались ответить на вопрос издания, почему не было подписано совместное заявление.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Глава государства заявил, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и поблагодарил главу Вселенского патриархата за поддержку Украины. В свою очередь Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Теги: Украина, церковь, президент, Турция, патриарх, Владимир Зеленский, Константинополь, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Эриг    08.08.2019, 21:47
Оценка:  -2
Эриг
Я вообще удивляюсь, почему некоторые думают, что Хазарский Каганат это не круто... Почитайте историю, это весьма мощное государство на ровне с Византией. Тюркоязычный каганат на востоке (в истории он называется западно-тюркский каганат) доходил почти до Японии.
Эриг    08.08.2019, 21:51
Оценка:  -2
Эриг
А Византия это вообще Римская Империя. Что может быть еще круче? Ну разве что англо-саксы, которые 200 лет воевали с Римской Империей и в итоге победили и заняли Британию. А так круче ничего нет.
bertal    08.08.2019, 21:06
Оценка:  -2
bertal
ЗЕ поздно учиться, Обобрался в очередной раз, нечего лезть в дела православной церкви, еще один прокол с его стороны и он для меня будет такой же ж ид"(мягко сказал) как и предыдущий
Брюква_и_Клюква    08.08.2019, 19:49
Оценка:  -6
Брюква_и_Клюква
Объяснение лежит на поверхности: Варфоломей не любит пейсатых иудеев.
Эриг    08.08.2019, 20:18
Оценка:  -7
Эриг
С чего бы это, если он поклоняется еврею Иисусу, а православная церковь на ряду с исламом и иудаизмом является частью Хазарского Каганата, историческими наследниками которого они являются?
Эриг    08.08.2019, 21:20
Оценка:  -2
Эриг
Ну мы конечно не англо-саксы, англосаксонской хроники королевств у нас нет, но зато у нас есть Хазарский Каганат и Византия, во многом кстати посредством Каганата. И это тоже крутая и длинная история. К тому же это выход на исторический Ближний Восток, а это тоже шмат истории. Так что все нормально.
Эриг    08.08.2019, 21:21
Оценка:  -2
Эриг
Тут прослеживается связь не только до Рима, но и до Египта и Греции, так что мы в теме, в отличие от китайцев. Китайцы вообще не в теме.
VSHIVANKA    08.08.2019, 19:23
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ПЛОХО ЗЕЛЬЦ ОТТОМОСИРОВАЛ У ВАРФОЛОМЕЯ , НЕОПЫТНЫЙ ЕЩЁ , ВИДИМО ПОРОСЯТКО ДЕЛАЛ ЭТО НАМНОГО ЛУЧШЕ .....))))
СУГС !!!
П    08.08.2019, 19:35
Оценка:  +1
П
Ну, с твоим то опытом...
colavova    08.08.2019, 19:37
Оценка:  -1
colavova
ОТАНАНИРОВАЛ, СУГС!
TarasChuprynka    08.08.2019, 21:09
Оценка:  -2
TarasChuprynka
Что то вшивый заговариваться стал не в тему - про каких то поросят, про какой то зельц...
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