В Днепре 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами

Десяти иностранным студентам удалось скрыться, а всех остальных задержали и доставили в полицию.

В частном высшем учебном заведении Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 8 августа.

Отмечается, что подозрение о подделке паспортов появилось во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина". В вуз была вызвана полиция.

"Через 50 минут в институт прибыли семеро правоохранителей. Они подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лисичанском медицинском колледже Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы, в которых не было регистрационных номеров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet