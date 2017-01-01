Буря в Ровенской области: погибла пенсионерка, ее внучка – в больнице

Из-за порывов ветра произошел обрыв электропровода, который упал на проезжую часть. Ток ударил женщину и ее внучку.

В Ровенской области в четверг, 8 августа, из-за обрыва электропровода в результате непогоды погибла пожилая женщина, а ее несовершеннолетняя внучка оказалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в области.

Происшествие произошло в селе Постийное Костопольского района. Из-за поражения током женщина (1937 года рождения) скончалась на месте, а ее несовершеннолетнюю внучку доставили в больницу. Сейчас ребенок находится на лечении в Костопольской районной больнице.

По словам пресс-секретаря энергоснабжающей компании Ровнооблэнерго Аллы Лихачевой, установлено, что обрыв провода под напряжением произошел в результате непогоды на отрезке от электроопоры до сельского дома. Он лежал на проезжей части дороги. Обстоятельства, при которых бабушка с внучкой прикоснулись к нему, выясняются.

В целом же, по состоянию на этот час, как говорит Лихачева, в области в результате сегодняшней непогоды обесточены 42 населенных пункта. Больше всего пострадали северные районы. Энергетики обещают до конца дня восстановить электроснабжение.

Ранее сообщалось, что после обеда 8 августа Киев и область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, повреждены автомобили.

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