В Германии поддержали "нормандский" формат

Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.

Правительство Федеративной Республики Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Он также отметил, что Германия выразила обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных под Павлополем.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - сообщил посол Украины.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 августа 2019 г.