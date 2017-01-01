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В Германии поддержали "нормандский" формат

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Посол Украины в Германии подтвердил готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате из-за обострения на Донбассе.
Андрей Мельник
Андрей Мельник
germany.mfa.gov

Правительство Федеративной Республики Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Он также отметил, что Германия выразила обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных под Павлополем.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - сообщил посол Украины. 

Напомним, на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

 

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Теги: Германия, донбасс, обострение, погибшие, Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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