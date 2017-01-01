Зеленский рассказал о встрече с Варфоломеем

Глава украинского государства и Вселенский патриарх обсудили вопросы Крыма и ситуацию на Донбассе.

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем обсуждалась ситуация на Донбассе, вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем. Об этом глава государства рассказал в комментарии телеканалу 1+1.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", – сказал Зеленский в четверг, 8 августа в Стамбуле по окончании встречи.

Напомним, в четверг Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Глава государства заявил, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и поблагодарил главу Вселенского патриархата за поддержку Украины. В свою очередь Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

СМИ: Зеленский и Варфоломей не подписали заявление

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