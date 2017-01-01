"Тишина" на Донбассе: девять обстрелов за сутки

Незаконные вооруженные формирования в четверг девять раз обстреливали позиции ООС. С начала текущих суток - один обстрел.

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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Сепаратисты обстреляли позиции вблизи Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Широкино, Новогригорьевки, Лебединского и Новолуганского.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Там также заверили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, за сутки 7 августа было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций.

Как сообщалось, 8 августа Украина отмечала День войск связи.

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