Итоги 8 августа: Встреча на Фанаре и планы по земле
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем и пообещал провести земельную реформу. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Украина нарастила торговлю с ЕС
Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 года составил 26,237 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,665 млрд долларов).
При этом экспорт в страны ЕС вырос на 8% до 12,188 млрд долларов, импорт вырос на 5% до 14,049 млрд долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 43%
Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем на Фанаре. Глава государства заявил, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и поблагодарил главу Вселенского патриархата за поддержку Украины. В свою очередь Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе, вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем. При этом, по данным СМИ, стороны не подписали совместное заявление, как планировали накануне.
В Киргизии задержали экс-президента
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержание состоялось после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Бывшего главу государства вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными.
Украинцам снизили цену на газ
Нафтогаз снижает цены на газ для населения еще на 5,1%. Компания рассчитала новую цену на газ для нужд населения и других потребителей по ПСО (спецобязательства) на август. В частности, новая цена определена на уровне 4653,54 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
Конечная цена газа в регионах будет зависеть от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Самолет российской авиакомпании Глобус, следовавший из Италии в Россию, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в связи с обходом активной грозовой деятельности.
“Пилот воздушного судна российской авиакомпании Глобус Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра“, - сообщили в Украэрорухе.
Зеленский хочет легализовать казино и провести земельную реформу
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры в пятизвездочных отелях.
“Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров“, - сказал он.
Кроме того, власти Украины планируют до конца 2019 года провести земельную реформу и открыть рынок земли уже в следующем году.
“В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству“, – заявил Зеленский.
А Землю Клован сначала сепорам бесплатно раздавать начал (станица Луганская). Потом понял, что можно ж зараб.отать, и решил им землю продать. Так продадим же Украину!