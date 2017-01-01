Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская, у разрушенного моста продолжается.

В Луганской области завершили первый этап разминирования

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В Луганской области завершили первый этап разминирования

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий сообщил о завершении первого этапа разминирования на территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

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По словам Комарницкого, саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы.

В частности, полностью разминированы территории населенных пунктов Красный Деркул, Большой и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская, в частности, у разрушенного моста продолжается.

Как сообщалось 7 августа, СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.

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