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Под Ровно током от оборванного провода убило человека

Комментариев: 1
Также в результате инцидента пострадал еще и один ребенок .
Инцидент случился в селе Постийное Костопольского района
Инцидент случился в селе Постийное Костопольского района
rv.dsns.gov.ua

В Ровенской области из-за непогоды оборвались провода электропередач, в результате чего, от тока погиб 1 человек, а одного ребенка госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“8 августа в 12 час. 15 мин. в с. Постийное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок”, — говорится в сообщении

Отмечается, что ребенок был госпитализирован в больницу.

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Теги: Ровенская обалсть, удар током
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.08.2019, 09:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
Шаговое напряжение, тем более в сырую погоду, особенно опасно. Советуют в таких случаях скакать на одной ноге подальше от оборванных проводов. Кто не скачет, тот мертвяк!
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