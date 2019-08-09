Под Ровно током от оборванного провода убило человека

Также в результате инцидента пострадал еще и один ребенок .

В Ровенской области из-за непогоды оборвались провода электропередач, в результате чего, от тока погиб 1 человек, а одного ребенка госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“8 августа в 12 час. 15 мин. в с. Постийное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок”, — говорится в сообщении

Отмечается, что ребенок был госпитализирован в больницу.

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