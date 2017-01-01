В Украине бушуют грозы и шквалы

9 августа в Украине ожидаются шквалы и грозы.

Синоптики обещают Украине 9 августа грозы и шквальный ветер. Такая погода в прямом смысле будет наблюдаться по всей территории Украины, за исключением Крыма, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня грозы и шквалы. На протяжении дня воздух прогреется в пределах +24…+29 градусов.

На востоке синоптическая ситуация аналогичная. На улице +24…+28 градусов по Цельсию.

Южным регионам, за исключением Крыма, сегодня стоит ждать гроз и шквалов. На термометре +27…+31 градус по Цельсию.

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На севере страны сегодня грозы и шквалы на протяжении дня. Столбик термометра на протяжении дня поднимется до максимальной отметки +27 градус по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня также дожди с грозами. Вероятный шквальный ветер. На термометре +25…+29 градусов по Цельсию.

В столице сегодня ожидаются грозовые дожди и ураганный ветер. Воздух прогреется в пределах +25…+27 градусов.

Напомним, в Киеве пронесся сильный ураган. Порывы ветра сносили деревья и некоторые конструкции зданий.

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