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Разумков объяснил, почему имя кандидата на пост министра обороны держат в тайне

Комментариев: 1
В их команде пока имя претендента будут умалчивать.
Разумков сказал, что с претендентом на пост министра обороны определились
Разумков сказал, что с претендентом на пост министра обороны определились
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Лидер политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков прокомментировал, почему в его политической силе до сих пор не определились с кандидатом на пост министра обороны. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

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Разумков сознался, что претендент на эту министерскую должность у “Слуги народа” уже есть. Тем не менее, пока его имя будут хранить в секрете в целях безопасности.

Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены, - заявил Разумков.

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Кроме того, политик подтвердил, что будет выдвигаться на пост главы Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Напомним, Разумков откровенно рассказал о "расколе" в "Слуге народа". В то же время лидер партии выразил надежду, что сопартийцы будут вести себя конструктивно. 

 

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Теги: Разумков, министр обороны, Слуга народа, спикер
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.08.2019, 09:44
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Дайте угадаю. Неужели ЭВМ "Днепр" будет?
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