Разумков объяснил, почему имя кандидата на пост министра обороны держат в тайне
Лидер политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков прокомментировал, почему в его политической силе до сих пор не определились с кандидатом на пост министра обороны. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.
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Разумков сознался, что претендент на эту министерскую должность у “Слуги народа” уже есть. Тем не менее, пока его имя будут хранить в секрете в целях безопасности.
Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены, - заявил Разумков.
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Кроме того, политик подтвердил, что будет выдвигаться на пост главы Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа”.
Напомним, Разумков откровенно рассказал о "расколе" в "Слуге народа". В то же время лидер партии выразил надежду, что сопартийцы будут вести себя конструктивно.
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