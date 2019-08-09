Разумков объяснил, почему имя кандидата на пост министра обороны держат в тайне

В их команде пока имя претендента будут умалчивать.

Разумков сказал, что с претендентом на пост министра обороны определились facebook.com/profile.php?id=100005939985790&sk=photos

Лидер политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков прокомментировал, почему в его политической силе до сих пор не определились с кандидатом на пост министра обороны. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

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Разумков сознался, что претендент на эту министерскую должность у “Слуги народа” уже есть. Тем не менее, пока его имя будут хранить в секрете в целях безопасности.

Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены, - заявил Разумков.

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Кроме того, политик подтвердил, что будет выдвигаться на пост главы Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Напомним, Разумков откровенно рассказал о "расколе" в "Слуге народа". В то же время лидер партии выразил надежду, что сопартийцы будут вести себя конструктивно.

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