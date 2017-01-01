В Крыму подняли украинский флаг

Неизвестные патриоты подняли в Крыму украинский флаг.

В аннексированном Россией Крыму в городе Судак неизвестные патриоты подняли украинский флаг в память о четырех погибших под Павлополем Донецкой области морпехов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

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Кто-то из крымчан решил таким рисковым в условиях современного Крыма способом почтить память погибших воинов в результате нарушения так называемого “хлебного перемирия” на Донбассе.

Сегодня утром, на временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым в городе Судак, местными патриотами Украины, был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС. Слава Украине! - написал Ковалев.

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Напомним, в оккупированном Донецке появился украинский флаг. Неизвестные сегодня повесили украинский флаг в оккупированном сепаратистами Донецке.

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