В ГБР прокомментировали “дела Порошенко”

Ведомство не собирается раскрывать детали уголовных дел.

Государственное бюро расследований не собирается раскрывать детали уголовных дел, главным фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом ведомство сообщило в ответе на один из запросов СМИ, передает LB.ua.

Читай также: “Портнова ждет разочарование”: У Порошенко ответили на новые уголовные дела

Журналисты интересовались, кого из бывших и действующих чиновников планируют допросить в производствах. В частности СМИ спросило ДБР будут ли допрашивать депутата от БПП Игоря Кононенко, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МО Степана Полторака и МВД Арсена Авакова.

Предоставление доступа к указанной информации лицам, не имеющим определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусмотрено, - ответили в ГБР.

Читай также: ГБР выясняет, возил ли Порошенко людей незаконно на Мальдивы

Ведомство подчеркнуло, что несвоевременное разглашение материалов дела может навредить расследованию.

Напомним, ГБР вызвало Порошенко на новый допрос из-за покупки телеканала. Экс-президента допросят о возможном уклонении от налогов при покупке "Прямого".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram