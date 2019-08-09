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В ГБР прокомментировали “дела Порошенко”

Комментариев: 3
Ведомство не собирается раскрывать детали уголовных дел.
"Дела Порошенко" отказались комментировать в ГБР
"Дела Порошенко" отказались комментировать в ГБР
Facebook Петра Порошенко

Государственное бюро расследований не собирается раскрывать детали уголовных дел, главным фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом ведомство сообщило в ответе на один из запросов СМИ, передает LB.ua.

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Журналисты интересовались, кого из бывших и действующих чиновников планируют допросить в производствах. В частности СМИ спросило ДБР будут ли допрашивать депутата от БПП Игоря Кононенко, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, главы МО Степана Полторака и МВД Арсена Авакова.

Предоставление доступа к указанной информации лицам, не имеющим определенного процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусмотрено, - ответили в ГБР.

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Ведомство подчеркнуло, что несвоевременное разглашение материалов дела может навредить расследованию.

Напомним, ГБР вызвало Порошенко на новый допрос из-за покупки телеканала. Экс-президента допросят о возможном уклонении от налогов при покупке "Прямого".

 

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Теги: ГБР, Порошенко, уголовные дела
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Комментариев (3)
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FPN    09.08.2019, 13:56
Оценка:  +1
FPN
ВЕДОМСТВО НЕ СОБИРАЕТСЯ РАССЛЕДОВАТЬ!!!!!! ОНО СОЗДАНО ДЛЯ КРЫШИ !!!!!
Хулиганка*    09.08.2019, 13:42
Оценка:  +1
Хулиганка*
алкохряк готовится к допросу 12 августа?
Woodbrother    09.08.2019, 14:13
Оценка:  0
Woodbrother
Куда вас вызывают на допрос?
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