Закупали картошку для школ втридорога: Главу Христиновской РГА подозревают в растрате

Действия чиновницы аморальны, особенно кража денег на закупке продуктов для полноценного питания детей в детсадах и школах.

Председатель Христиновской районной государственной администрации Людмила Денисюк оказалась под следствием сразу по трем уголовным производствам, касающимся присвоения и растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. Досудебным расследованием занимается прокуратура Черкасской области.

Об этом сообщает уманское издание “04744.info“.

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Во время обработки системы публичных закупок “Prozorro“ и изучения договоров и других документов о закупке продуктов питания отделом образования Христиновской РГА прокуратура установила многочисленные случаи злоупотребления властью и своим служебным положением Людмилой Денисюк и женой ее покойного брата Людмилой Марченко, которая является начальником Христиновского отдела образования.

С целью получения неправомерной выгоды они закупали картофель и другие продукты для школ и детсадов в три раза дороже их реальной стоимости. По данному факту открыто уголовное производство №42019251100000058 от 01.08.2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Также начато досудебное расследование в уголовном производстве №12019250260000275 (ч. 2 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту приобретения Христиновской РГА жилого дома для участника АТО Сергея Коцюруба за средства госбюджета. Цена закупки у несколько раз превышала среднюю стоимость дома.

Кроме того, выяснилось, что Людмила Денисюк и Людмила Марченко инициировали демонтаж тира в селе Севастьяновка, а стеновые плиты и перекрытия распродали. Указанный эпизод также пока расследуется.

Многочисленные жалобы о хищении государственных средств Людмилой Денисюк и Людмилой Марченко в последнее время также поступали народному депутату Украины Антону Яценко.

Он написал заявление о преступлении в Уманский ОП ГУНП в Черкасской области. Как выяснилось, на момент подачи заявления коррупционную деятельность Людмилы Денисюк уже расследовала прокуратура Черкасской области.

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“Уже открыто три уголовных производства против председателя Христиновской РГА, поэтому есть смысл проверить всю ее деятельность за последние годы. Убежден, что там есть много чего “интересного“. Постоянно Людмила Денисюк публикует громкие посты на своей странице в Фейсбуке в стиле “Плач Ярославны“ , где пишет, что ее преследуют журналисты, размещает собственные фото с закатанными глазами. Но это ей не поможет. И даже не помогут близкие отношения с начальником Христиновского отдела полиции Сергеем Ненаховым“, - отметил Антон Яценко.

Народный депутат отметил, что является автором многочисленных предложений в Закон № 794-VIII от 12.11.2015 “О Государственном бюро расследований“. Этот правоохранительный орган создавался как раз для таких случаев и имеет целью предотвратить и противодействовать уголовным правонарушением.

“Например, недавно по указанию Ненахова состоялось варварское задержание журналистки независимого интернет-издания “04744.info“ из-за того, что она расследовала коррупционную деятельность главы Христиновской РГА. Уверен, что Сергей Ненахов, как офицер полиции осознает последствия нарушения им Закона Украины“, - отметил Антон Яценко на своей странице в Facebook.

Парламентарий считает, что Людмила Денисюк продолжает незаконно занимать должность председателя Христиновской РГА, будучи при этом депутатом Христиновского районного совета.

Поэтому народный депутат обратился к руководству государства и Черкасской области для рассмотрения возможности немедленного освобождения Людмилы Денисюк с должности председателя Христиновской РГА и проведения полного финансового аудита деятельности Христиновской РГА за весь период работы с последующей правовой оценкой ее деятельности.

Как сообщалось 6 августа, в миллионных махинациях с госимуществом уличили чиновников исполнительной службы Черкасщины.

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