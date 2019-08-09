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В Ровенской области нашли схрон с оружием времен УПА

Комментариев: 10
Кому принадлежал склад с боеприпасами пока неизвестно. В полиции предполагают, что это могла быть как штаб-квартира УПА, так и тюрьма НКВД.
В Ровенской области нашли схрон с оружием времен УПА
© facebook.com/sergii.knyazev
Фото 1/9
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
  • При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
В Ровенской области нашли схрон с оружием времен УПА
При разборке здания нашли старый склад с боеприпасами
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В городе Острог Ровенской области в четверг, 8 августа, нашли схрон оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Артефакты обнаружили во время демонтажа здания местного отдела полиции.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

“При разборке здания отдела полиции (строим новое трехэтажное здание) был обнаружен схрон с оружием: две венгерские осколочные гранаты образца 1936 года (М-36), четыре немецкие гранаты М-24, две советские гранаты РГД-33, австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны различных калибров (к ружьям различных типов, советские винтовки Мосина, открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны“, - написал правоохранитель.

По его словам, находки являются “эхом бурных 40-х“.

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“Что это было: полицейская управа? Штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД?“ - написал Князев.

Он также отметил, что под помещением находятся многочисленные неисследованные катакомбы.

Напомним, в январе на Прикарпатье нашли бидон с документами УПА. Среди повстанческого архива обнаружили также уникальный шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

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Теги: история, фото, ОУН-УПА, боеприпасы, нквд, склад, Ровенская область
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    09.08.2019, 13:36
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Почему авторы с таким усердием используют слово схрон? Разве в русском языке есть такое слово? Правильней писать тайник.
ЗаУкраину    09.08.2019, 13:45
Оценка:  0
ЗаУкраину
коЦман, да не страдай ты уже так по своим фашистам.Вам по любому пиндец.98% народа Украины вас ненавидит, а придет время и все сто прозреют. Таким как ты место только с СХРОНЕ, в мумифицированном состоянии.
ВосставшийИзБана    09.08.2019, 13:47
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Откуда ты взял такую статистику? И скажи мне по секрету: ты работаешь на сионистов?
ЗаУкраину    09.08.2019, 13:54
Оценка:  0
ЗаУкраину
ДА, коЦ. Они от меня без ума. Если бы могли то давно пришили в темном переулке..)) И фашисты-бандер-овцы тоже.
Lyonya-Space    09.08.2019, 14:06
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Я бы не называл этих "копировать-вставить&quo t; из БМ, авторами.
К тому же они ещё или не перечитывают, или безграмотные! А слово схрон - это приманка для ваты.
Lyonya-Space    09.08.2019, 14:08
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Сейчас в след за этим безполым существом "ЗаУкраину", потянутся соседи по офису.
Lyonya-Space    09.08.2019, 14:08
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Сейчас в след за этим безполым существом "ЗаУкраину", потянутся соседи по офису.
ВосставшийИзБана    09.08.2019, 14:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 ЗаУкраину

А зачем им "пришивать" своего шабезгоя? Или, может, ты у них за поца?
VSHIVANKA    09.08.2019, 13:26
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ПЕРЕМОГА ?
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    09.08.2019, 13:33
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
ПТН ПНХ!!!
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