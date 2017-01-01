В Днепре среди сгоревшей травы нашли человеческие останки

На место прибыли полицейские.

Вчера, 8 августа, в Днепре по улице Онежской внезапно загорелась трава, поэтому жители окрестных домов вызвали на помощь спасателей. Об этом передает УНИАН.

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Спасатели потушили горевший участок довольно быстро, но уехать не смогли, поскольку в сгоревшей траве нашли человеческие останки. На место происшествия немедленно направились сотрудники полиции.

Место немедленно отгородили красной лентой. Сообщается, что труп был настолько изувечен огнем, что судебные эксперты даже не смогли без экспертизы назвать пол найденного человека.

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Пока также остается загадкой, был ли погибший человек жив на момент пожара, или же его труп подкинули в горящую траву, чтоб скрыть умышленное убийство. На данный момент все детали дела предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, останки людей, жестоко убитых в начале ХХ века, нашли на Житомирщине. Тела 29 человек, убитых в 1919-1920 годах, эксгумировали в Житомирской области - это преимущественно маленькие дети и женщины.

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