Названы топ-страны в оформлении украинских е-виз

За первое полугодие 2019 года больше всего украинские электронные визы оформляли граждане трех стран - Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.

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Он отметил, что всего электронными визами Украины пользуются иностранцы из 52 стран. Так, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 000 электронных виз.Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-виза стали граждане Китая (12125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).