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Названы топ-страны в оформлении украинских е-виз

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Из 20 тысяч электронных виз, выданных в 2019 году, более половины получили граждане Китая.
Больше всего украинскими электронными визами пользуются китайцы
Больше всего украинскими электронными визами пользуются китайцы
glavred.info
За первое полугодие 2019 года больше всего украинские электронные визы оформляли граждане трех стран - Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.

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Он отметил, что всего электронными визами Украины пользуются иностранцы из 52 стран. Так, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 000 электронных виз.Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-виза стали граждане Китая (12125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).
 
Напомним, Украина начала оформлять е-визы в апреле прошлого года. Время оформления такой е-Визы - до 9 рабочих дней, стоимость - 65 долларов, срок действия - разовая до 30 дней.
 
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Теги: Украина, МИД Украины, Визы, иностранцы, виза
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Источник: korrespondent.net

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