Готовится деоккупация "ЛДНР": МВД подготовило 800 полицейских

Идет работа по выполнению плана по восстановлению публичной безопасности региона.

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Министерство внутренних дел обучило по специальной программе 800 полицейских для деоккупации территорий самопровозгалшенных “Донецкой и Луганской народных республик“.

Об этом сообщается в пресс-центре Национальной полиции.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко посетил с рабочим визитом Донецкую область и проверил состояние выполнения плана по восстановлению публичной безопасности и порядка в окукпированных районах Донецкой и Луганской областей.

Главной темой стала разработка государственной информационной стратегии деоккупации и поиск путей взаимодействия с жителями временно оккупированных территорий.

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“Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий“, - сказано в сообщении.

На временно оккупированных территориях также тщательно изучается социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса. Кроме того, разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Отмечается, что в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Варченко заявил, что на данный момент МВД имеет содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, в апреле прошлого года Аваков представил свой план по мирному возвращению Донбасса. Среди прочего, глава МВД предлагает вводить миротворцев ООН на оккупированную территорию поэтапно.

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После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

В феврале 2019 года в Институте мира США состоялся круглый стол, где участники обсудили возможности и риски плана деоккупации Донбасса, а также сформулировали его основные положения.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. Россия предлагала только “охранную миссию“ для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Как сообщалось 23 мая, возле АП вдовы умерших бойцов требовали не допустить референдума о мире с РФ.

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