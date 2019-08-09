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Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа

Комментариев: 9
Президент обсудил с представителями крымскотатарского народа координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.
Встреча Зеленского с представителями крымскотатарского народа
Встреча Зеленского с представителями крымскотатарского народа
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу.

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Отмечается, что во встрече приняли участие постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и член Меджлиса Рустем Умеров.

Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны, - сказал Зеленский.

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Сообщается, что участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на оккупированном полуострове, а также речь шла о законодательных инициативах,гуманитарных вопросах и допуске международных мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ на территорию Крыма.

Напомним, Зеленский заверил общину в Турции, что Крым вернется в Украину. Президент верит, что со временем в истории крымских татар будут только счастливые праздники. 

 

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Теги: Крымские татары, Крым, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, Рефат Чубаров, аннексия Крыма
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Комментариев (10)
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bertal    09.08.2019, 17:28
Оценка:  +1
bertal
Интересно, с татарами он встречался, а украинцами с Донбаса еще нет, и когда он соизволит встретиться с ними или проблемы переселенцев его не интересуют? слов нет, одни выражения, мне нас рать на проблемы татар(предателей Крыма, которые сбежали оттуда), меня интересуют проблемы украинцев
bertal    09.08.2019, 17:31
Оценка:  +2
bertal
Эти татары(сбежавшие с Крыма, при виде "зеленных" должны общаться только с Турчиновым и Ко
Эриг    09.08.2019, 16:58
Оценка:  +2
Эриг
Классический Хазарский Каганат. Источники V-VI веков хазар практически не знают, так как те в это время находились в тени более могущественных народов. Я бы сказал, что сейчас рассвет Хазарского каганата.
Эриг    09.08.2019, 17:00
Оценка:  +1
Эриг
И "Хазарская Тамга" на каждом кресле, кто увлекается символикой.
Эриг    09.08.2019, 17:06
Оценка:  +1
Эриг
Татары используют тамгу Гараев - родовой знак правившей Крымским ханством династии Гераев, используемый сегодня крымскими татарами в качестве национального символа.
Эриг    09.08.2019, 17:16
Оценка:  0
Эриг
Я не думаю, что нам нужно стесняться своей истории. Хазарский Каганат это круто. Вот что нужно делать. Сейчас большинство развитых стран живут по принципу каганата с религиозным и культурным разнообразием. Везде мы можем найти иудея или мусульманина в правительстве, будь-то США или Канада
Эриг    09.08.2019, 17:18
Оценка:  -1
Эриг
В этом смысле Каганат был первым и является уникальным в истории, кто применял на практике такие подходы из глубин древности и по сей день.
Замечатель    09.08.2019, 16:57
Оценка:  +3
Замечатель
Странно,что он так заботится о 10 % бывшего крымско-татарского населения,при том,что украинцев там было 15%!!
Сеемма    09.08.2019, 16:55
Оценка:  +2
Сеемма
Голобородько это не только собирательный образ, но и разбирательный.
Лошко    09.08.2019, 16:44
Оценка:  +1
Лошко
Философский вопрос: Можно ли считать Рабиновича представителем еврейского народа? И второй вопрос: будет ли Бигмир после каждой встречи Зеленского с Рабиновичем и Коломойским об єтом писакать?
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