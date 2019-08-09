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Пасечник готовит наемников "ЛНР" к боям за Станицу Луганскую

Комментариев: 5
Указ главаря боевиков объявил ремонт моста в Станице "актом агрессии против ЛНР".
Пасечник готовит наемников "ЛНР" к боям за Станицу Луганскую
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  • В соцсетях появился "Указ" главаря "ЛНР" Пасечника
Пасечник готовит наемников "ЛНР" к боям за Станицу Луганскую
В соцсетях появился "Указ" главаря "ЛНР" Пасечника
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В сети появился текст “указа“ главаря ЛНР Леонида Пасечника, который якобы объявляет Станицу Луганскую и мост на линии пересечения “частью территории Луганской Народной Республики“.

Об этом написал блогер Александр Калинин в Facebook, публикуя фото “документа“.

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“Получил только что от наших людей с той стороны непонятный “указ Пасечника“. Источнику я доверяю. Фото выкладываю. Бесятся от жира, что ли?“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что “указ“ появился на всех электронных адресах оккупированных городских и районных администраций. При этом в “документе“ отмечается, что “указ“ не подлежит публикации на официальных ресурсах главы ЛНР“.

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“Любые попытки Украины по ремонту моста через р. Северский Донец у Станицы Луганской и разминирования территории вблизи моста считать актом агрессии против Луганской Народной Республики“, - говорится в “указе“.

Под постом появились комментарии, среди прочего, пользователи отмечают возможность того, что данный “документ“ является фейком.

Как сообщалось 6 августа, боевики за 5 дней 49 раз пытались взорвать мост в Станице Луганской.

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Теги: "ЛНР", Станица Луганская"
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Комментариев (5)
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СтальнаяКрыса    09.08.2019, 17:53
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Как хорошо будет если пасечника "Шмель" укусит, и сразу на встречу с гиви, а потом моторылой, ну и с захарченко тоже.
WTF2wtf    09.08.2019, 16:30
Оценка:  +9
WTF2wtf
Ну на самом деле Пасечник (как и Пушилин) там практически никто, просто говорящая голова,
армейские корпуса ему не подчинены от слова НИКАК.
Вояками командуют только россияне.
bertal    09.08.2019, 17:09
Оценка:  -7
bertal
судя по твоему комментарию ты лично с ним знакома) или у вас уже смена поменялась? и мужской пол заступил на дежурство?
WTF2wtf    09.08.2019, 17:19
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бот путиснкий, ты щас типа шутить пытаешься и всех по себе меряешь?
Нах пшло
WTF2wtf    09.08.2019, 17:21
Оценка:  +6
WTF2wtf
Для кого-то новость, что армейские корпуса на Донбассе не подчинялись и не подчиняются НИКОМУ из местных в принципе???
И Захару не подчинялись с Колываном, а уже нынешним российским назначенцам тем более! У Захара хоть несколько батальонов личных было в подчинении, которые россияне разогнали потом
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