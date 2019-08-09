Указ главаря боевиков объявил ремонт моста в Станице "актом агрессии против ЛНР".

Пасечник готовит наемников "ЛНР" к боям за Станицу Луганскую

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Пасечник готовит наемников "ЛНР" к боям за Станицу Луганскую

В сети появился текст “указа“ главаря ЛНР Леонида Пасечника, который якобы объявляет Станицу Луганскую и мост на линии пересечения “частью территории Луганской Народной Республики“.

Об этом написал блогер Александр Калинин в Facebook, публикуя фото “документа“.

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“Получил только что от наших людей с той стороны непонятный “указ Пасечника“. Источнику я доверяю. Фото выкладываю. Бесятся от жира, что ли?“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что “указ“ появился на всех электронных адресах оккупированных городских и районных администраций. При этом в “документе“ отмечается, что “указ“ не подлежит публикации на официальных ресурсах главы ЛНР“.

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“Любые попытки Украины по ремонту моста через р. Северский Донец у Станицы Луганской и разминирования территории вблизи моста считать актом агрессии против Луганской Народной Республики“, - говорится в “указе“.

Под постом появились комментарии, среди прочего, пользователи отмечают возможность того, что данный “документ“ является фейком.

Как сообщалось 6 августа, боевики за 5 дней 49 раз пытались взорвать мост в Станице Луганской.

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