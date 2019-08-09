Во Львовской области умер самый старый воин-доброволец

Мужчина был в плену и воевал в самых горячих точках Донбасса.

Мужчине только исполнился 71 год facebook.com/2rs.dukps/

Во Львовской области умер самый старый украинский воин-доброволец Владислав Бунецкий (“Седой”). Об этом на своей странице в Facebook рассказал боец “Правого сектора” Тарас “Хаммер”.

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Церемония прощания состоится сегодня, 9 августа, в Церкви Благовещения Пречистой Девы Марии города Стрый. Чин похорон состоится завтра в этом же храме.

Судьба Владислава Бунецкого очень непростая. Будучи 4-месячным ребенком, в 1948 году он вместе с родителями попал в Иркутскую область. Его отца осудили на 10 лет таборов. Только в 1978 году “Седому” разрешили вернуться в Украину.

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В начале российской агрессии на Донбассе в 2014 году мужчина находился в плену сепаратистов. В течение 2016-2018 годов он участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Владислав Бунецкий являлся самый старым добровольцем, который воевал против российский оккупантов на Донбассе. Вечная память!

Напомним, на Черниговщине попрощались с погибшими морпехами. В Черниговской области похоронили старшего матроса Александра Шарко и матроса Владислава Рака.

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