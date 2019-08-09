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Во Львовской области умер самый старый воин-доброволец

Комментариев: 8
Мужчина был в плену и воевал в самых горячих точках Донбасса.
Мужчине только исполнился 71 год
Мужчине только исполнился 71 год
facebook.com/2rs.dukps/

Во Львовской области умер самый старый украинский воин-доброволец Владислав Бунецкий (“Седой”). Об этом на своей странице в Facebook рассказал боец “Правого сектора” Тарас “Хаммер”.

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Церемония прощания состоится сегодня, 9 августа, в Церкви Благовещения Пречистой Девы Марии города Стрый. Чин похорон состоится завтра в этом же храме.

Судьба Владислава Бунецкого очень непростая. Будучи 4-месячным ребенком, в 1948 году он вместе с родителями попал в Иркутскую область. Его отца осудили на 10 лет таборов. Только в 1978 году “Седому” разрешили вернуться в Украину.

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В начале российской агрессии на Донбассе в 2014 году мужчина находился в плену сепаратистов. В течение 2016-2018 годов он участвовал в боевых действиях на Донбассе. 

Владислав Бунецкий являлся самый старым добровольцем, который воевал против российский оккупантов на Донбассе. Вечная память!

Напомним, на Черниговщине попрощались с погибшими морпехами. В Черниговской области похоронили старшего матроса Александра Шарко и матроса Владислава Рака.

 

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Теги: Владислав Бунецкий, доброволец, смерть, воин
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Комментариев (8)
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colavova    09.08.2019, 17:52
Оценка:  +4
colavova
Слава Героям! Все буде Україна!
СтальнаяКрыса    09.08.2019, 17:59
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Героям слава! Смерть ворогам мocкaлякам!
Woodbrother    09.08.2019, 17:44
Оценка:  +4
Woodbrother
Вечная память пацану.
ВосставшийИзБана    09.08.2019, 17:51
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Ему 70 лет. И тем не менее - вечная память.
Сеемма    09.08.2019, 17:30
Оценка:  -8
Сеемма
Галицай?
WTF2wtf    09.08.2019, 17:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
Рашик, ты что тут забыло?
ВосставшийИзБана    09.08.2019, 17:52
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ты не забывай, что истоки твоей россии в Галиции.
СтальнаяКрыса    09.08.2019, 17:57
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Рашик, а не пошёл бы ты на xyй, чмо российское!
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