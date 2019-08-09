ВСУ получили свыше 800 единиц нового оружия

В текущем году для армии отремонтировали более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники.

С начала 2019 года украинские военные получили более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Об этом сказал замминистра обороны Украины Олег Шевчук во время прямой телефонной линии Кабинета министров, сообщает пресс-служба военного ведомства в пятницу, 9 августа.

"Силами и средствами ремонтных предприятий Вооруженных сил Украины в текущем году отремонтированы более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники", – добавил Шевчук, говоря об укомплектованности ВСУ основными видами вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что за время аннексии Крыма и конфликта на Донбассе предприятия Укроборонпрома передали в ВСУ и другие силовые структуры 25800 единиц оружия и военной техники. Речь идет как об отремонтированных и модернизированных, так и об абсолютно новых образцах вооружений.

Известно, что в 2018 году ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов, модернизированных и отремонтированных предприятиями Укроборонпра. Это истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24.

Также в прошлом году украинским силовым структурам передали более 2,5 тысяч единиц высокоточного вооружения.

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