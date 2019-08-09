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Украина в 2019 году купила нефтепродуктов на $3 млрд

Комментариев: 2
Нефтепродукты в Украину поставляют в основном Россия и Беларусь - суммарно это три четверти импортированных нефтепродуктов.
Украина импортирует нефть в основном из России и Беларуси
Украина импортирует нефть в основном из России и Беларуси
Getty

С января по июль 2019 года Украина импортировала 4,69 млн тонн нефтепродуктов стоимость $3 млрд. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в пятницу, 9 августа.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы - 315 миллионов долларов (10,6%).

Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 345 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что Украина не будет вводить полное эмбарго на топливо РФ.

Как сообщалось, Украина ввела спецпошлины на российское топливо. Спецполшлины на дизтопливо и сжиженный газ вводятся в два этапа - с 1 августа и 1 октября.

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Теги: нефть, Украина-Россия, топливо, Импорт, Россия-Украина, нефтепродукты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    09.08.2019, 19:46
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Надо в ЕС горючку брать - не правильно кормить агрессора.
Herr-anarchist    09.08.2019, 18:59
Оценка:  0
Herr-anarchist
В цену топлива уже заложены налоги, и они составляют около 40% от цены бензина и 30%, если речь идет о дизельном топливе.Где дороги , вы не патриоты а лохи тупо-головые .
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