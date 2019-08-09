В Одессе мужчины повздорили из-за кошки: началась стрельба

Прохожий сделал мужчине замечание за грубое обращение с кошкой. Замечание переросло в ссору, затем мужчины подрались, и один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

В Одессе между местными жителями произошел конфликт со стрельбой из-за кошки, севшей на капот иномарки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области в пятницу, 9 августа.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе во дворе многоэтажки на ул. Академика Филатова. Во время конфликта телесные повреждения получили оба участника конфликта. Получив сообщение о происшествии, следственно-оперативная группа выехала на место.

Предварительно установлено, что семья одесситов подошла к своему автомобилю. Женщина с грудным ребенком на руках села в машину, а муж, увидев на капоте кошку, отогнал ее.

"Увидев это, местный житель, который стоял неподалеку, затеял с водителем ссору, началась драка. После чего глава семьи сел за руль, а его оппонент, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон слезоточивый газ из баллончика, попав при этом в глаза водителя", - сообщили в полиции.

Водитель вышел из автомобиля и несколько раз выстрелил из травматического пистолета, ранив оппонента (травмировал ребро). Оба мужчины обратились за медицинской помощью. По данному факту начаты два уголовных производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

После получения результатов судебно-медицинских экспертиз будет принято решение о тяжести нанесения телесных повреждений, причиненных обоим участникам конфликта.

Мужчина, получивший ранение из пистолета, в социальных сетях распространил свое видеообращение, в котором заявляет, что водитель автомобиля Mazda изо всех сил ударил кулаком кошку, сидящую на капоте. В результате, животное кубарем слетело с автомобиля.

Потерпевший подтверждает, что сделал из-за этого замечание водителю, на что тот отреагировал очень агрессивно, заявив, что "это будет не первый кот, которого он убьет". Мужчина также утверждает, что супруги оскорбляли его, в том числе, допуская антисемитские высказывания, а ранение из пистолета он получил в спину, что привело к травме в виде перелома ребра и повреждению легкого.

По словам потерпевшего, прибывшая на место полиция "просто поговорила" со стрелком, после чего тот ушел домой. Раненый утверждает, что в полиции пытаются "замять дело", так как супруга водителя работает в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее в Одессе уголовники похитили госрегистратора, чтобы украсть недвижимость.

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