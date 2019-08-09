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В Слуге народа показали свой список комитетов Рады

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Президентская партия направила свое предложение депутатам от других партий. Они, ознакомившись с предложением, должны будут направить ей свои замечания.
Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады
Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады
comments.ua

Депутаты от партии Слуга народа предложили коллегам по парламенту от других партий уменьшить количество комитетов Рады с 27 до 22. Они представили свой список комитетов. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

Депутаты, ознакомившись с предложением партии, должны будут направить ей свои предложения и замечания с тем, чтобы в дальнейшем принять единое решение.

Предложенный Слугой народа список комитетов выглядит так.

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Кроме того партия предложила создать специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.

Ранее сообщалось, что в Раде выбрали дату первого заседания. Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа.

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, комитеты ВР, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    09.08.2019, 20:43
Оценка:  +1
ira0957
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