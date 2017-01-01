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Мощный ураган парализовал Николаев

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В Николаеве сильный ветер валил деревья, столбы, срывал крыши и рвал электропровода. Трасса на Новую Одессу полностью затоплена.
Ураган в Николаеве
Ураган в Николаеве
novosti-n.org

В Николаеве в пятницу, 9 августа, поднялся штормовой ветер и шел сильный дождь, сообщает местное издание Новости-N.

По информации СМИ, по городу из-за сильных порывов ветра начали падать деревья, а в некоторых дворах столбы, с крыш срывает шифер.

На трассе Николаев-Одесса ветер поднимал пыль с полей, из-за чего водителям приходилось останавливаться, а дорогу на Новую Одессу полностью затопило.

От жителей Николаева поступило 14 заявок с просьбой разблокировать проезды. А от жителей Николаевской области аналогичных заявок поступило шесть.  

 
Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев. Коммунальщики со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.
 

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Теги: буря, Николаев, видео, дождь, ураган, фото, дожди, ветер, непогода
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Источник: korrespondent.net

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