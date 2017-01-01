В Запорожье остановили пьяного начальника отделения полиции - СМИ

Правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В Запорожье патрульные остановили Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко, сообщает Gazeta.zp.

Правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Патрульные составили на пьяного полицейского протокол. По данному факту назначено проведение служебного расследования.

На Львовщине офицер Нацгвардии сбил насмерть пешехода

Ранее под Киевом нашли копа в состоянии наркотического опьянения. Полицейский должен был охранять избирательный участок в Обуховском районе, однако неожиданно покинул его.

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