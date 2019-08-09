Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский поддержал крымскотатарскую автономию

Комментариев: 4
Президен Украины готов создать крымскотатарскую автономию, сообщил Джемилев после встречи с Зеленский.
Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию
Зеленский готов создать крымскотатарскую автономию
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную раду законопроект о создании крымскотатарской автономии. Об этом сообщает ATR.

По его словам, сейчас "благоприятная ситуация в стране" для создания автономии.

"Мы уведомили (президента - ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект - ред.) в Верховную раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых  групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - заявил Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа. Президент обсудил с представителями крымскотатарского народа координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крымские татары, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, аннексия Крыма, автономия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    10.08.2019, 00:01
Оценка:  +1
Boxerogos
Правильное решение!Собирайтесь и песдуйте всем своим стадом в Татарстан,проездом через Крым.))))))))))))
Da-Gabon    09.08.2019, 23:31
Оценка:  -1
Da-Gabon
Надо обязать Джумелева взымать плату за проезд по Крымскому мосту. Пусть отчитается к концу года: сколько машин проехало, сколько денег собрал. Половину отчисляет Украине, остальное своей автономии. Других денег не давать.
Сеемма    09.08.2019, 22:41
Оценка:  0
Сеемма
И тут Остапа понесло...
Ганс_мг42    09.08.2019, 22:17
Оценка:  +2
Ганс_мг42
Пока Крым НеНаш-обещать чебурекам можно все! Даже заповедники им подарить, на словах, их потом легче отстреливать в заповедниках
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь