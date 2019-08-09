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Франция против расширения нормандского формата

Комментариев: 1
Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня и поэтому Франция не рассматривает вопрос расширения за счет США.
Франция не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США
Франция не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США
ria.ru

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером", - уточнили в министерстве.

Напомним, на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

 

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Теги: Франция, донбасс, Перемирие на Донбассе, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Da-Gabon    09.08.2019, 23:42
Оценка:  0
Da-Gabon
Будет повтор: рогатка - мина - четыре трупа? Зел должен же что-то предъявить? Может с нац. батов кого на сакральную назначьте?
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