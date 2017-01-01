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Представители СНБО и США обсудили реформу оборонного комплекса

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Участники совещания обсудили перспективные направления развития Укроборонпрома и процесс формирования новой модели государственного управления в ОПК.
Данилюк обсудил реформирования ВПК с представителями правительства США
Данилюк обсудил реформирования ВПК с представителями правительства США
rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители правительства США, сообщает пресс-служба СНБО.

Ключевыми темами совещания стали процесс реформирования общей системы управления в ОПК, в частности, ГК Укроборонпром. Участники обсудили перспективные направления развития концерна и процесс формирования новой модели государственного управления в ОПК.

По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК Укроборонпром, структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК Укроборонпром.

Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения аудита концерна. Правительство США на совещании представляли старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств. Также в совещании приняли участие члены наблюдательного совета ГК Укроборонпром, гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО.

Ранее Укроборонпром объявил тендер на финансовый аудит. Аукцион состоится 26 сентября, его стоимость – 32,5 млн гривен. Окончательный срок аудита – 10 апреля 2021 года.

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Теги: США, СНБО, реформа, Александр Данилюк, оборонная промышленность
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Источник: korrespondent.net

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