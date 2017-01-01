В Харькове отстранили полицейского, который избил пенсионера
Участковый, напавший на пожилого мужчину в трамвае, отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования.
Полицейского, который нанес телесные повреждения пенсионеру в харьковском трамвае, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что 7 августа в СМИ появилась информация о том, что между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого работник полиции нанес пожилому мужчине телесные повреждения.
"Правонарушителем оказался участковый офицер полиции Слободского отдела полиции. На момент происшествия он находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия", - подчеркнули в ведомстве.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство), а также начато служебное расследование, на время проведения которого полицейский отстранен от выполнения своих обязанностей.
В пресс-службе также указали, что если в ходе проверки инцидент подтвердится, руководство областной полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Харькове участковый инспектор полиции избил 68-летнего мужчину за просьбу уступить место в трамвае.
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