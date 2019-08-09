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Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну - Тейлор

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Поверенный в делах США прокомментировал возможность выхода Украины из минского процесса.
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор
ua.usembassy.gov
 
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию Голос Америки 9 августа.
 
На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе, он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и США.
 
А переговоры, по его словам, это единственный способ достичь желаемого.
 
"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", - указал при этом Тейлор.
 
Дипломат также добавил, что США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе и инициировал срочную встречу в нормандском формате.

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Теги: Украина, США, переговоры, донбасс, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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