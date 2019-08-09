Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну - Тейлор

Поверенный в делах США прокомментировал возможность выхода Украины из минского процесса.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию Голос Америки 9 августа.

На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после г ибели четырех военных на Донбассе , он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и США.

А переговоры, по его словам, это единственный способ достичь желаемого.

"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", - указал при этом Тейлор.

Дипломат также добавил, что США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном из-за гибели военных на Донбассе и инициировал срочную встречу в нормандском формате.

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