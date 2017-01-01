Во Львове горел многоэтажный дом, эвакуировали 10 человек

Вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания и жители дома не могли самостоятельно покинуть свои жилища.

К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники telegraf.com.ua

Во Львове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Были эвакуированы 10 человек, сообщило региональное управление ГСЧС вечером в пятницу, 9 августа.

"На момент прибытия первых подразделений к месту вызова, из подвала выбивался густой черный дым, и вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания, в результате чего жители дома не могли самостоятельно покинуть свои жилища и выйти на улицу... Спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 человек", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в 18:51 пожар локализовали, а в 19:51 полностью ликвидировали.

В результате пожара огонь уничтожил мусор на площади 20 кв. м, повредил облицовку стен на площади 25 кв. м. и электропроводку.

К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на крытом рынке в Киеве произошел крупный пожар. Возле метро Дарница полыхали павильоны.

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