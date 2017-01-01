Во Львове горел многоэтажный дом, эвакуировали 10 человек
Во Львове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Были эвакуированы 10 человек, сообщило региональное управление ГСЧС вечером в пятницу, 9 августа.
"На момент прибытия первых подразделений к месту вызова, из подвала выбивался густой черный дым, и вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания, в результате чего жители дома не могли самостоятельно покинуть свои жилища и выйти на улицу... Спасатели эвакуировали на свежий воздух 10 человек", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в 18:51 пожар локализовали, а в 19:51 полностью ликвидировали.
В результате пожара огонь уничтожил мусор на площади 20 кв. м, повредил облицовку стен на площади 25 кв. м. и электропроводку.
К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и пять единиц спецтехники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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