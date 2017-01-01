Итоги 9 августа: Первое заседание Рады и дефляция

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Депутаты выбрали дату первого заседания парламента; второй месяц подряд в Украине снижаются потребительские цены: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине фиксируют дефляцию два месяца подряд

В Госстате сообщили, что второй месяц лета в Украине отметился снижением потребительских цен. По сравнению с 0,5% дефляции в июне, в июле зафиксирована дефляция 0,6%.

С начала года, по данным ведомства, цены в Украине выросли на 3%.

Глава Мининфраструктуры заявил, что на ремонт всех дорог нужно десять лет

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение десяти лет и это будет стоить триллион гривен.

Выбрана дата первого заседания Верховной Рады

В Верховной Раде состоялось заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов. Они определили дату первого заседания новоизбранного парламента и порядок размещения фракций в зале.

Так, Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа. На торжественном заседании парламентарии примут присягу.

Также партия Слуга народа представила для ознакомления сокращенный список из 22 комитетов Рады (ранее было 27 комитетов).

Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета.

Глава государтсва включил в него председателя правления и исполнительного директора японской компании Rakuten Inc. Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора американской компании General Electric, Джейми Миллера.

Представители СНБО и США обсудили реформу оборонного комплекса

9 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители правительства США.

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