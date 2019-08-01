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В Одесской области на трассе перевернулся зерновоз

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Водитель грузовика протаранил припаркованные автомобили ВАЗ-21015 и Нива. Никто не пострадал.
Водитель грузовика попытался избежать столкновения
Водитель грузовика попытался избежать столкновения
Бессарабия INFORM

Авария произошла на трассе Одесса-Рени за селом Кирнички Измаильского района – в районе железнодорожного переезда перевернулся зерновоз. Об этом сообщило местное издание Бессарабия INFORM вечером в пятницу, 9 августа.

Отмечается, что выехав из затяжного поворота, водитель грузовика увидел колону автомобилей, которая стояла перед закрытым шлагбаумом. Он начал экстренно тормозить, но многотонный грузовик отказывался останавливаться. Чтобы избежать столкновения, водитель принял влево через встречную полосу и выехал на обочину, где столкнулся с припаркованными автомобилями ВАЗ-21015 и Нива.

Во время резкого маневра прицеп зерновоза опрокинулся на бок, в результате чего все зерно рассыпалось на землю.

К счастью, в припаркованных автомобилях не было людей, и жертв удалось избежать. Водитель фуры также не пострадал. На месте работала полиция и сотрудники ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области на трассе перевернулся зерновоз

Ранее на этой неделе в Днепре произошел несчастный случай на парковке для фур. Одного из водителей буквально раздавила кабина грузового автомобиля.

Также сообщалось, что в Киеве водитель грузовика умер за рулем и въехал в забор.

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Теги: ДТП, фото, авария, грузовик, водитель, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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