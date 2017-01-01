Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики борются за его жизнь. Подозреваемые задержаны.

Правоохранители задержали группу людей, которые устроили стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и серьезно ранили мужчину. Об этом сообщил глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 9 августа.

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Отмечается, что инцидент произошел около 18:00. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные открыли стрельбу по мужчине. Через час злоумышленников задержали в Обуховском районе. Ими оказались уроженцы Харьковской области.

По информации Небытова, один из задержанных мог в прошлом иметь отношение к МВД.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него семь огнестрельных ранений. Медики борются за его жизнь. Следствие по данному факту продолжается.

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Как сообщалось 9 августа, в Киеве пулевое ранение в голову получил грабитель, попытавшийся ограбить офис депутата.

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