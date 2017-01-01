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Археологические сокровища нашли возле школы в Борисполе

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Случайная ценная находка была сделана во время ремонта теплосети школы.
Археологические сокровища нашли возле школы в Борисполе
© politeka.net
Фото 1/3
  • Найденные образцы направят в Киев на анализ
  • Найденные образцы направят в Киев на анализ
  • Найденные образцы направят в Киев на анализ
Археологические сокровища нашли возле школы в Борисполе
Найденные образцы направят в Киев на анализ
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Во время ремонта теплосетей на территории СОШ № 1 в Борисполе случайно были найдены археологические сокровища: части керамики, кирпичной кладки и стеклянных изделий.

Об этом сообщает Рoliteka.

К работе приступили археологи, которые тщательно изучили, собранные в воскресенье материалы, сообщает Бориспольский государственный исторический музей.

Некоторые фрагменты специалисты отнесли к ХII веку, другие — к XVII-XVIII векам, а остальные — к поздним временам.

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В общем находки относят к ранее проведенным исследованиям в Старом городе. Эксперты сообщают, что в результате многократных строительных работ была нарушена структура горных пород, которые принадлежали к трем культурным горизонтам.

Сотрудники музея вместе с археологами раскопали место, где обнаружили кирпичную кладку. Исследователи также провели необходимые замеры. В сообщении музея отмечается, что визуально определить возраст кладки невозможно, поэтому образцы направят в Киев на анализ.

На данный момент работы на этом месте завершены, а сотрудники теплосети засыпали траншею.

Как сообщалось 7 августа, под Тернополем возле монастыря нашли 6 кг старинных польских монет.

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Теги: археологи, Борисполь
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