Цена энергоугля по формуле "Роттердам+" в 2016-2017 годах в Украине была ниже цены реального импорта - Марунич

Эксперт провел анализ данных исследования компании Ernst & Young.

Цена на энергоуголь по формуле “Роттердам+“ в 2016-2017 годах в Украине была ниже цены реального импорта, за исключением второго квартала 2016 года, когда она была сопоставима с рыночной.

Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей страничке в Facebook.

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Дмитрий Марунич провел анализ данных исследования компании Ernst & Young, в котором отражены цены на энергоуголь в Украине за период 2016-2017 гг. По словам эксперта, в частности, цена на антрацит по формуле “Роттердам+“ в течение всего периода была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены, и только во втором квартале 2016 года цена по формуле была сопоставима с рыночной.



“Как известно, 100% запасов антрацита было сконцентрировано в Луганской и Донецкой областях. В связи с приостановкой поставок с неподконтрольных территорий с марта 2017 года, внутренний источник снабжения антрацитом полностью исчерпался. В результате, потребление 2 кв. 2017 г. обеспечивается исключительно импортными поставками. Импортные поставки осуществлялись из РФ, ЮАР и США. Из представленного консультантами графика можно определить справедливую цену угля – она будет меньшей из величин себестоимости последней востребованной шахты в Украине, либо стоимости импортного угля.

Видно, что в течение всего периода импортная цена была меньше, соответственно, рыночная цена на уголь в этот период определяется исходя из принципа импортного паритета. Также на графике представлена дополнительная кривая – цена угля на основании Порядка, утверждённого регулятором (цена по формуле). Интересно, что в течение всего периода данная цена была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены и только во втором квартале 2016 года цена по формуле и рыночная цена были сопоставимы“, - написал Марунич.



Что касается цены на газовый уголь, то цена по формуле находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть соответствовала рыночной цене угля.

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“В анализируемом периоде внутреннее производство угля газовой группы в значительной мере обеспечивало внутреннее потребление ТЭС. Себестоимость производства части украинских предприятий в 1 кв. 2016 – 3 кв. 2017 гг. была выше, чем цены фактического импорта газового угля. Учитывая такие условия функционирования рынка равновесная цена должна была быть установлена на уровне импорта на протяжении 2016 и 2017 г. Фактически, как можно увидеть на графике ниже, цена по формуле находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть соответствовала равновесной рыночной цене угля“, - подчеркнул Марунич.



Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП “Оператор рынка“, бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова, а также сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу “Роттердам +“.



3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, которым утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как “Роттердам+“). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы “Роттердам+“ прекратилась.

Как сообщалось 8 августа, причинили почти 19 млрд грн убытков украинцам: НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам.

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