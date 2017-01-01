Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия - СНБО

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотника нового поколения.

Украина и Турция переходят к новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий rnbo.gov.ua

Госкомпания “Укрспецэкспорт“, входящая в состав “Укроборонпрома“, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читай также: Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

“Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины“, - сообщили в СНБО.

Отмечается, что одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Как отметили в СНБО, создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность двух стран.

Как сообщалось 8 августа, паромное сообщение с Турцией восстановят в Херсонской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.