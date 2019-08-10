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В курортной Кирилловке прошла песчаная буря

Комментариев: 1
Погода в регионе очень резко изменилась.
В курортной Кирилловке прошла песчаная буря
© соцсети
Фото 1/3
  • Сегодня пляжи уже вновь заполнены людьми
  • Сегодня пляжи уже вновь заполнены людьми
  • Сегодня пляжи уже вновь заполнены людьми
В курортной Кирилловке прошла песчаная буря
Сегодня пляжи уже вновь заполнены людьми
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9 августа в сети в сети появилось видео шторма в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.

Во время буйства стихии можно было наблюдать, как море “отошло“ на несколько десятков метров от берега.

При этом 10 августа в сети показали свежие фото Кирилловки, по которой накануне пронеслась настоящая песчаная буря.

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По данным местных изданий, в субботу погода здесь просто идеальна, на небе нет ни единого облака, а на воде - ни единой волны. Вода в Кирилловке прозрачная, будто накануне здесь также была аналогичная погода.

На опубликованных фотографиях в сети видно, что пляжи курортного населенного пункта заполнены людьми.

Как сообщалось 5 августа, экологи объяснили нашествие медуз на азовском побережье.

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Теги: Запорожская область, Кирилловка, шторм
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.08.2019, 13:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПИПЕЦ КОЛХОЗ .....
ПО ГОЛОВАМ ХОДЯТ. .....
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