Украинские военные в Германии примут участие в учениях Combined Resolve-12

В многонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны.

Украинское сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. Об этом сообщает Минобороны Украины.

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В этом году представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии. В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота девяносто третьей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща.

"Рота участвует в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Штатная техника - БМП-2 - не подводила нас в бою, выдержит и обучение", - отметил капитан Александр Борщ.

Отметим, в многонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны. Сейчас идет подготовительный этап. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику.

Как сообщалось 31 июля, Нацгвардия Украины время от времени проводит учения в покинутой Припяти в Чернобыльской зоне.

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