Украинец стал лучшим зарубежным выпускником британской военной академии

Награду украинскому курсанту Артем Бараненко вручал командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи Пол Ненсон.

Артем Бараненко и его родители Посольство Великобритании в Украине / Facebook

Украинский курсант Артем Бараненко получил награду как лучший зарубежный выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании. Об этом накануне сообщило посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.

"Украинец Артем Бараненко получил особую награду – Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте в этом году! Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты в учебе и во время экзаменов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в Королевской академии обучалось 33 офицера, представлявших вооруженные силы 22 разных стран: от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.

"Артем – кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсте (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения", – сообщает посольство.

Награду украинскому курсанту вручал заместитель верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал сэр Джеймс Эверард, рыцарь почетного ордена Бани.

На выпускной церемонии также присутствовали родители Артема.

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Ранее сообщалось, что Украина направила более 300 курсантов для усиления госграницы со странами ЕС.

Также сообщалось, что над Черным морем прошли учения авиации ВМС Украины. Их кульминацией стало отслеживание и поражение подводной лодки противника.

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