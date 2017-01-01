Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Странная смерть на курорте: В Бердянске нашли труп пенсионера пропавшего в Мариуполе

Комментариев: 0
Полиция проверят обстоятельства трагедии.
При себе умерший не имел ни денег, ни документов
При себе умерший не имел ни денег, ни документов
npu.gov.ua

В Бердянске Запорожской области прямо на одной из улиц обнаружили тело 80-летнего мужчины, который по непонятным причинам оказался в курортном городе.

Как сообщает местная пресса, родные умершего до сих пор не могут понять, как мужчина мог оказаться в Бердянске, ведь проживал он в Мариуполе и не собирался покидать город.

Читай также: В Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой

Источник отмечает, что долгое время родственники пытались отыскать пропавшего мужчину, но попытки были тщетны. При себе умерший не имел ни денег, ни документов. Родные заверяют полицию, что в Бердянске у него не было ни родственников, ни знакомых, к которым тот мог бы поехать.

Правоохранители начали расследование загадочного происшествия.

Как сообщалось 30 июля, в Чехии трагически погиб заробитчанин из Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: смерть, Бердянск, Мариуполь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь