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Били током и душили: Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Комментариев: 3
Украинца пытали каждый день, пока не добились желаемого результата.
ФСБ применяло изощренные пытки к украинцу
ФСБ применяло изощренные пытки к украинцу
krymr.com

Украинец Александр Стешенко, которого власти России освободили из тюрьмы в аннексированном РФ Крыму, заявляет, то дал признательные показания под пытками.

Об этом он рассказал в интервью “Крым. Реалии“.

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“То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели“, - сказал Стешенко.

Стешенко отметил, что не встречался с людьми, которых оговорил, но хотел бы увидеться и объясниться.

“Думаю, они не дураки и все понимают, но я хотел бы извиниться“, - добавил он.

Кроме того, по его словам, в СИЗО в Симфоополе есть специальный блок, в котором содержатся только украинцы. В частности, там он видел Евгения Панова и Владимира Балуха.

Как сообщалось 7 августа, плененного Россией украинца Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму и доставили в Харьков. 

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Теги: пытки, ФСБ, Крым, Александр Стешенко, политзаключенный
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Комментариев (3)
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Ira0955    10.08.2019, 17:50
Оценка:  0
Ira0955
Вата пукинский мир, традиции Сралина живы)))
Духовный_скреп    10.08.2019, 17:28
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Мышибратья паскудные.
ЗаУкраину    10.08.2019, 17:24
Оценка:  -6
ЗаУкраину
Он поджег дом татарского муфтия?Молодец, героя России ему!(и Украины тоже)...
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