Били током и душили: Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Украинца пытали каждый день, пока не добились желаемого результата.

Украинец Александр Стешенко, которого власти России освободили из тюрьмы в аннексированном РФ Крыму, заявляет, то дал признательные показания под пытками.

Об этом он рассказал в интервью “Крым. Реалии“.

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“То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели“, - сказал Стешенко.

Стешенко отметил, что не встречался с людьми, которых оговорил, но хотел бы увидеться и объясниться.

“Думаю, они не дураки и все понимают, но я хотел бы извиниться“, - добавил он.

Кроме того, по его словам, в СИЗО в Симфоополе есть специальный блок, в котором содержатся только украинцы. В частности, там он видел Евгения Панова и Владимира Балуха.

Как сообщалось 7 августа, плененного Россией украинца Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму и доставили в Харьков.

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